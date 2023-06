Czerwiec w Jarosławiu: Przegląd prasy z maja 2023 w Jarosławiu, najważniejsze informacje miesiąca

Na drodze wojewódzkiej nr 835 w miejscowości Ubieszyn (powiat przeworski, gmina Tryńcza) kierująca pojazdem marki Dodge, nie zastosowała się do zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniu, w wyniku czego doprowadziła do zdarzenia z kierującym samochodem marki Mercedes.

W czwartek (25 maja) w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki odbył się koncert z okazji Dnia Mamy, który poza aspektem rozrywkowym miał na celu zachęcenie kobiet do badań i profilaktyki. To wspaniałe wydarzenie przygotowały Jarosławskie Amazonki na czele z przewodniczącą stowarzyszenia Martą Zadorożną i we współpracy z Jarosławskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki.

Po ponad dwuletniej przerwie wznowiona zostaje działalność Przeworskiej Kolei Dojazdowej na trasie z Dynowa do Jawornika Polskiego, która zamknięta była przez zniszczenia spowodowane powodzią w 2020 roku. Atrakcją na tej trasie jest m.in. przejazd przez najdłuższy w Polsce tunel w Szklarach. Trwa właśnie internetowa sprzedaż biletów na inauguracyjny przejazd, który odbędzie się 1 czerwca na Dzień Dziecka. Będzie on połączony z przewidzianymi dla uczestników atrakcjami.

Rozpoczęły się prace związane z przebudową ul. Czesławy Puzon. W związku z tym możliwe jest czasowe zamknięcie tej ulicy dla ruchu. - Prosimy kierowców o wyrozumiałość i ostrożną jazdę - informuje Urząd Miasta w Jarosławiu.

Mimo podjętej próby przywrócenia funkcji życiowych nie udało się uratować 30-letniego mężczyzny, którego wydobyli z Sanu w Jarosławiu strażacy. Lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził zgon.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło na obwodnicy Radymna. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca mercedesem 45-latka, włączając się do ruchu, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu pojazdem BMW w wyniku czego doszło do zderzenia. Siłą uderzenia bmw przemieściło się na przeciwległy pas ruchu i uderzyło w audi. W efekcie zderzenia do szpitala trafiły cztery osoby.