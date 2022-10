Budżet obywatelski w Radymnie. Znamy wyniki głosowania

W tym roku bezkonkurencyjny okazał się projekt przebudowy placu zabaw na os. Jana Pawła II – pomysł zdobył uznanie aż 451 mieszkańców. I to właśnie ten projekt skierowany zostanie do realizacji.

- Zaangażowanie mieszkańców w tegoroczny budżet obywatelski to esencja samorządności – komentował burmistrz M. Piziurny tuż po podpisaniu dokumentów stanowiących oficjalne zatwierdzenie wyników głosowania, którego dokonał w towarzystwie Lesław Kotyli przewodniczącego zarządu osiedla, na terenie którego przeprowadzona zostanie inwestycja.

- Kiedy w ubiegłym roku z mojej inicjatywy wdrożyliśmy w Radymnie koncepcję budżetu obywatelskiego myśleliśmy o powierzeniu mieszkańcom odpowiedzialności za rozwój miasta, stworzenia możliwości, by różne środowiska mogły decydować o tym, jak zmienia się ich otoczenie – mówił burmistrz. - I w tym roku wyszło to doskonale: mieszkańcy zgłosili bardzo ciekawe, kreatywne propozycje, a potem włożyli ogrom pracy, by wypromować swoje pomysły i przekonać sąsiadów do głosowania - podkreślał. - Wszystkim, którzy zaangażowali się w tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego, choćby oddając głos, z całego serca dziękuję. Gratuluję też autorom zwycięskiego projektu, mam nadzieję, że ich inicjatywa przyniesie wiele pożytku mieszkańcom tej części miasta - kończy burmistrz.