Będzie drugi most na Sanie. Pojedziemy nim już niebawem! [ZDJĘCIA]

Drugi most na Sanie zostanie oddany do użytku najpóźniej w 2025 roku. Powstanie on na nowo wybudowanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 865. Jego początek będzie zlokalizowany na węźle drogowym "Jarosław-Munina" na DK 94. Droga będzie biegła przez San do miejscowości Sobiecin. Inwestycja pozwoli na rozładowanie ruchu na istniejącym już moście w Jarosławiu i ruchu tranzytowego z miasta. Mieszkańcy powiatu jarosławskiego już od wielu lat czekają na to rozwiązanie. Nieustanne korki i problem z dostaniem się do miasta – to dla wielu z nich codzienność.