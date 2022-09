Anna Brzyska z Jarosławia z brązem Młodzieżowych Mistrzostw Europy

Zawody w Rumunii trwają od 14 do 18 września br. Dwa miesiące temu Anna Brzyska wraz z koleżankami z reprezentacji Polski zdobyła złoty medal Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorek w Belgradzie. Z kolei rok wcześniej w Varażdinie wywalczyła dwa brązowe medale ME Juniorek – w deblu z Zuzanną Wielgos i mikście z Samuelem Kulczyckim. Jarosławinka w Rumunii wystąpiła we wszystkich trzech konkurencjach – w singlu, deblu z Zuzanną Wielgos i mikście z Szymonem Kolasą.