49-latek z powiatu jarosławskiego został oszukany "na amerykańską żołnierkę”

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu, kilka dni temu do jednostki zgłosił się 49-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego, oszukany przez kobietę, którą poznał za pośrednictwem portalu społecznościowego. Podawała się za żołnierza Stanów Zjednoczonych, aktualnie przebywającą w Syrii na misji pokojowej.

Znajoma obiecała wspólne mieszkanie

W toku prowadzonej korespondencji kobieta zdobyła zaufanie swojego rozmówcy, obiecała przyjazd do Polski i wspólne zamieszkanie, co wiązało się jednak z kosztami. Poprosiła mężczyznę o wyświadczenie przysługi i odbiór przesyłki, w której miały znajdować się dokumenty. Z relacji kobiety przesyłka została zatrzymana w Czechach i celem jej dalszego przekazania do Polski należało uregulować opłatę. Na ten cel 49-latek dokonał przelewu w kwocie około 20 tys. złotych, na wskazane przez kobietę konto. Kolejny przelew na kwotę 15 tys. złotych, mężczyzna wykonał na poczet opłacenia przylotu i opłacenia certyfikatu covidowego „żołnierki”.