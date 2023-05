115-lecie utworzenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawsku [ZDJĘCIA]

Oprawę muzyczną zapewniła Strażacka Orkiestra Dęta, a późnym popołudniem odbył się festyn dla mieszkańców.

- Bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy. Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności, a ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy - gratulowała i składała życzenia wójt gminy Jarosław Elżbieta Grunt.